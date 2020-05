L'allarme dei cinema a Palermo: "Apertura il 15 giugno? Non ci sono ancora le condizioni"

"Il ministro ha detto che possiamo aprire il 15 giugno ma al momento non ci sono le condizioni per aprire. Non si sa quando apriremo". A dirlo è Saverio Di Patti, titolare di due sale cinematografiche a Palermo, che esprime tutta la sua preoccupazione riguardo al futuro del settore.

"Il cinema non è un semplice esercizio come tanti altri che apre la saracinesca e comincia a vendere. C’è bisogno di programmazione e comunque non si conoscono ancora i protocolli. E da ciò che emerge i protocolli non sono ricevibili".

Intervista a Saverio Di Patti e Carolina Miceli

