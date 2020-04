Coronavirus, a Palermo la protesta dei rider: "Più sicurezza nella consegna del cibo"

Il loro è uno dei mestieri più esposti e quindi più a rischio in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Parliamo della categoria dei rider: sempre in giro per la città con pioggia, vento, caldo, loro ci sono sempre e in questo periodo di quarantena stanno lavorando senza sosta per tutte le aziende di ristorazione e non solo.

Da ieri però in molti di loro sono in sciopero, chiedono maggiore sicurezza e tutela, come dice Leandro Spirra, rider di SocialFood:

“Il 13 marzo abbiamo inviato una lettera alla direzione con cui, tra gli altri suggerimenti, chiedevamo la soppressione o, quantomeno, l’invito ai clienti a preferire la modalità di pagamento con carta in sostituzione di quella in contanti, ritenuta una forma di minore di esposizione al contagio. Ovvero l’autorizzazione dei driver a richiedere al cliente il ritiro della consegna nell’androne del condominio”.

Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 i riders di Palermo avevano manifestato tutta la loro preoccupazione per le criticità del loro mestiere.

Video di Marco Gullà.

