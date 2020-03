Coronavirus, protestano gli addetti alla sanificazione dell'ospedale Cervello

Il sindacato Usb denuncia "le gravi inadempienze da parte della Dussman", dell'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, verso i lavoratori, una categoria che si occupa della sanificazione dei reparti.

Dopo diverse segnalazioni da parte della Usb ai vertici aziendali e politici, ad oggi nessuna risposta, i lavoratori Dussman con spirito di collaborazione continuano con abnegazione il loro servizio.

"Altra situazione inaccettabile è la mancata pulizia delle divise - denuncia ancora Sandro Cardinale della Usb Sicilia -, gli operatori portano le loro divise nelle proprie abitazioni per pulirle, mettendo a rischio i loro familiari, di contro per il personale sanitario è prevista la pulizia divisa. Considerato che l'ospedale Cervello sarà convertito in polo Covid19, questa situazione è intollerabile, per i lavoratori, per le loro famiglie ma anche per i degenti".

© Riproduzione riservata