Inverno caldo e siccità, Bellanova a Palermo: "Al ministero una Consulta climatica"

"Il governo nazionale ha un progetto di ampliamento delle possibilità di ingresso dei giovani nel settore agricolo. Stiamo combattendo in Europa perché non vengano tagliate risorse alla politica agricola comunitaria. L'agricoltura deve avere sostenibilità economica per rispettare tutti i parametri nel rispetto dell'ambiente".

Abbiamo messo risorse per sostenere le imprese di ragazzi che hanno meno di 40 anni. L'agricoltura è il settore del futuro". Lo dice il ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, oggi in visita a Palermo, a margine della sua visita all'istituto Majorana.

"Le regioni con maggiori risorse comunitarie devono impegnarle per tempo, non nell'ultimo biennio. Non utilizzarle per tempo significa privare le imprese di importanti risorse per il futuro".

Sul tema della siccità e dei cambiamenti climatici verificatisi in questo inverno caldo: "Dobbiamo fare interventi su un fondo europeo per gravi problemi climatici e intervenire prima che le aziende chiudano. In questo mese, al ministero istituiremo la Consulta climatica per costruire un piano strategico per i prossimi 10 anni".

Un’azienda che possa ospitare gli studenti dell’istituto Maiorana di Palermo, che nei laboratori della scuola producono una birra artigianale. È la richiesta che i ragazzi hanno al ministro per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, che ha visitato l’istituto incontrando studenti e insegnante. "In un luogo dove si producono eccellenza bisogna fare ogni sforzo per trovare una soluzione ai problemi", ha detto il ministro che si è fatta carico della richiesta.

