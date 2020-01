Saldi invernali, luci e ombre a Palermo: caccia all'abbigliamento

Sono partiti i saldi in Sicilia e a Palermo si va già a caccia di occasioni. Per le vie dello shopping, i palermitani si dividono tra qualche delusione e i primi affari da cogliere al volo. I capi d'abbigliamento sono al primo posto nella lista dei desideri ma c'è chi pensa anche agli acquisti per la famiglia.

Non manca chi ha approfittato dei pre-saldi attivati per i clienti fidelizzati ma altri preferiscono attendere ancora qualche giorno e sondare il terreno in attesa di ulteriori ribassi.

