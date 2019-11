Agricoltori in piazza a Palermo: "La Sicilia tra le regioni più penalizzate"

Su 4600 domande di nuovo insediamento per nuovi imprenditori ne vengono accolte 1600, la percentuale più bassa a livello nazionale. "E di questi nuovi giovani imprenditori, nessuno ha percepito ancora un solo euro di finanziamento". È una delle problematiche esplicitate durante la manifestazione degli agricoltori siciliani, promossa da Coldiretti, che si è tenuta oggi a Palermo.

"Circa quindici mila persone sono oggi qui a manifestare con noi per ridare dignità all'agricoltura siciliana. Siamo stati costretti a scendere di nuovo in piazza perché su Psr, consorzi di bonifica, zootecnia non abbiamo avuto ancora nessuna risposta", dice il presidente di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri, intervistato nel video.

Nel video le interviste al presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e al presidente di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri.

