In Sicilia 581 progetti di Resto al Sud, Micari: "Andar via diventi solo una scelta"

In Sicilia salgono a 581 i progetti di Resto al Sud, la misura creata dal governo nazionale per incentivare la crescita delle imprese avviate da giovani imprenditori, in età compresa tra 18 e 45 anni, nel Mezzogiorno. Il programma degli investimenti supera 37 milioni di euro e la creazione di 2.213 posti di lavoro. A illustrare i risultati della misura di finanziamento di Resto al Sud è stato il regional manager di UniCredit e presidente della commissione regionale dell’Abi, Salvatore Malandrino, nel corso di un incontro che si è svolto oggi a Palermo nell’aula magna della facoltà di Economia.

Le iniziative imprenditoriali che fanno parte della misura riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca, acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone e turismo. I richiedenti possono ricevere un finanziamento massimo di 50mila euro per la durata di otto anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di due anni, corrispondente a quattro rate. L’agevolazione copre il 100 per cento delle spese ammissibili: contributo a fondo perduto pari al 35 per cento dell’investimento complessivo, finanziamento bancario pari al 65 per cento dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto

interessi. All’incontro hanno partecipato il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, l’assessore del comune di Palermo Giovanna Marano e il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao. Oltre a Malandrino è intervenuto Vincenzo Durante, responsabile occupazione, incentivi e innovazione Invitalia. Il seminario si è chiuso con l’intervento di Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia.

"La Sicilia oscilla tra la seconda e la terza regione per domande presentate alle agevolazioni di Resto al Sud - ha detto Arcuri - I risultati sono soddisfacenti, ma c'è ancora spazio per rendere la misura più capillare nelle regioni del Sud".

