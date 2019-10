Il ministro Provenzano nel video a Palermo: "Piano per la Sicilia e il Sud entro 100 giorni"

"Presenterò un piano per il Sud entro i primi cento giorni, affiancherà la manovra finanziaria". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano, presente a Palermo per incontrare i sindacati e le parti sociali.

"Penso che la stagione della disintermediazione abbia fatto male alla democrazia italiana e abbia fatto male anche alle politiche di sviluppo che hanno bisogno di avere degli attori e dei beneficiari che debbano essere pienamente consapevoli di quello che è il campo. Ieri - ha aggiunto - ho incontrato i vertici nazionali dei sindacati e oggi, venendo qui in Sicilia, ho ritenuto opportuno fare un approfondimento specifico su questa regione con i sindacati regionali e con le associazioni delle forze imprenditoriali delle cooperative perchè non vi nascondo la preoccupazione che mi accompagna in queste settimane sullo stato di salute dell’economia meridionale e in particolare di quella siciliana".

