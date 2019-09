Almaviva, Provenzano a Palermo: "Crisi urgente, serve percorso dignitoso" - Video

"Ci sono delle cose della Sicilia che mi preoccupano e le affronterò con Musumeci". Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, a margine dell’incontro con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"So quanto è urgente la crisi di Almaviva. Ho mantenuto la promessa di incontrare i lavoratori - ha sottolineato -. Oggi incontro il sindaco Orlando nella veste di presidente Anci, oltre che come sindaco. Non ho potuto incontrare tutti gli amministratori, ma incontro il presidente dei sindaci perchè nessun sindaco deve sentirsi abbandonato. Non possiamo permetterci di perdere un solo posto di lavoro. Con Musumeci parlerò del investimenti, non possiamo sprecare nemmeno un euro". Il neo ministro si è poi soffermato sul caso Almaviva, con una delegazione che era anche presente a Palazzo delle Aquile: "Il mio primo atto politico è stato di chiamare il ministro del Lavoro per istituire un tavolo con Almaviva per portarlo al ministero dello Sviluppo economico"

"Mi sono appuntato tutti i vostri problemi, il tema degli amministratori sociali è molto caldo - ha sottolineato Provenzano -. Ho apprezzato l’avvio di procedure di mobilità. Io col ministro del lavoro Nunzia Catalfo seguiremo in prima persona questa situazione. Convocheremo anche i committenti con i quali affronteremo il tema, tra cui c'è anche Alitalia. Si deve avviare un percorso dignitoso, ho visto alcune delle vostre buste paga che sono al di sotto della dignità. Con Musumeci dobbiamo provare insieme a risolvere il 'problemà dei fondi europei".

