Palermo, Zacco: "Manutenzione delle strade non più nel contratto Rap"

"Forse la città di Palermo avrà la manutenzione strade cosi come si deve. Una battaglia che abbiamo iniziato come gruppo Sicilia Futura l'anno scorso, mettendo in discussione un emendamento che prevedeva 500 mila euro in più per le buche, da lì abbiamo sollevato il problema. Oggi abbiamo appreso che l'assessore Catania condivide la nostra scelta e quindi è previsto nel prossimo contratto di servizio che la manutenzione non sarà all'interno di Rap".

Lo dichiara Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive. Zacco, qualche mese fa, aveva chiesto al sindaco di togliere la manutenzione delle strade di Palermo dal contratto di servizio della Rap di valutare di mantenere il servizio interno o esternalizzarlo.

