Iacp di Palermo, scioperano 71 precari: "Si attende la stabilizzazione"

"Abbiamo indetto questa giornata di sciopero per far sì che l'amministrazione si sensibilizzi al processo di stabilizzazione dei 71 precari in servizio all'Istituto Case Popolari". Lo ha detto Lillo Sanfratello (Cgil Fp), che questa mattina ha incrociato le braccia insieme ai precari dello Iacp di Palermo. I lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni.

La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. "La protesta sembra avere avuto i suoi frutti perchè l'Amministrazione ci ha detto che già è stato predisposto il piano triennale delle assunzioni - dicono il segretario Fp Cgil Palermo Lillo Sanfratello e Umberto Leo, Rsu della Fp Cgil - Completati gli atti propedeutici, la delibera per l'assunzione dei 71 precari passerà alla firma. Non c'è una data certa ma se tutto procederà senza intoppi i tempi potrebbero non essere lunghi".

Intervista a Lillo Sanfratello e Mario Basile (Cisl)

