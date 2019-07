Sala Bingo di Via Amari a Palermo, salvi i 35 dipendenti: "Finisce un calvario"

"I 35 della Bingo Kursaal finalmente sono tornati a lavorare. E' finito un calvario, queste famiglie resteranno nella loro terra, questi lavoratori continueranno il loro percorso di crescita. Speriamo che la Bingo Kursaal possa essere volano di sviluppo in questa città".

Lo ha dichiarato Mimma Calabrò, Segretario Generale Fisascat CISL Palermo Trapani, in seguito alla cessione del ramo d’azienda della Bingo Kursaal srl, azienda in commissariamento prefettizio dal 2016, all’azienda milanese Bingo So.Le Srl.

"Abbiamo sofferto in questi mesi ma oggi siamo pronti a dare il meglio per noi e per le nostre famiglie", dice entusiasta Andrea Lo Iacono, uno dei 35 dipendenti del Bingo.

