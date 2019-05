Palermo, il mercato del Capo ha un marchio tutto suo: il video della presentazione

È stato presentato a Palermo il nuovo brand "Capo Mercato" che si pone come obiettivo quello del rilancio dello storico mercato che da porta Carini giunge fino a piazza Beati Paoli.

"Oggi abbiamo scritto una nuova pagina di storia non solo del mercato del Capo ma per l'intera città.

Con la presentazione del Brand del mercato del Capo oggi inizia ufficialmente un nuovo percorso per il rilancio di tutto il quartiere - dice Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive in Consiglio comunale -. Un percorso lungo e travagliato niziato nel 2007 che mi ha visto impegnato prima nella veste di Vice presidente della I circoscrizione e successivamente nel ruolo di consigliere comunale, con lo scopo di valorizzare e rilanciare uno dei quartieri più belli e ricchi di storia della nostra città. Oggi finalmente, grazie alla sinergia tra istituzioni, commercianti e residenti, il Capo e il suo antico mercato storico si proiettano verso una nuova rinascita".

"La realizzazione del brand e del logo CapoMercato - aggiunge - è una grande opportunità per il mercato stesso, per l'intero quartiere e per tutte le sue realtà commerciali, uno strumentol propedeutico per incentivare investimenti da parte di nuovi imprenditori che aiutino a far rialzare le tante saracinesche abbassate da troppi anni e riportare il nostro antico mercato, patrimonio storico-culturale della nostra città ai fasti di un tempo. L'obiettivo è riportare le famiglie palermitane al mercato, e quindi rendere il mercato sicuro, pulito, con prodotti locali siciliani, dove si possono ammirare le bellezze artistiche del quartiere ammirando i colori della Sicilia e le antiche abbanniate".

Nel video le interviste a Ottavio Zacco e Francesco Panasci, ideatore del brand.

