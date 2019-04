Palermo, l'ex hotel Sole riaprirà a luglio: "Si chiamerà B&B Hotel Palermo"

Veste nuova e nome nuovo per l'ex hotel Sole di Palermo. La storica struttura di corso Vittorio Emanuele, rilevata dalla francese B&B Hotels, sarà pronta sicuramente per il 14 di luglio con il nuovo nome di "B&B Hotel Palermo". Avrà 3 stelle la sua apertura dovrebbe portare l’assunzione da 25 a 50 persone

"L’investimento di un gruppo consolidato e prestigioso come B&B Hotels a Palermo è la conferma dello straordinario momento di attrattività turistica della città e delle sue prospettive di sviluppo", ha commentato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Parole al miele anche da parte di Jean Claude Ghiotti, presidente di B&B Hotels Italia: "Non ho mai avuto un'accoglienza dal punto di vista tecnico-amministrativo come quella ricevuta a Palermo. Né nel resto d'Italia né in altri Paesi. Devo fare i miei complimenti". (ANSA)

© Riproduzione riservata