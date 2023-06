Palermo, al Massimo prova solidale della Carmen: 40 mila euro alla missione di Biagio Conte

Oltre 40 mila euro raccolti e grande successo di pubblico per la prova generale della Carmen, al Teatro Massimo di Palermo. Il soprintendente Marco Betta aveva deciso nei giorni scorsi di aprire al pubblico oggi pomeriggio le prove dello spettacolo, che andrà poi in scena dal 13 al 18 giugno, per aiutare la Missione speranza e carità, fondata da Biagio Conte ed ora guidata da don Pino Vitrano, braccio destro del missionario laico fin dai primi passi compiuti dalla missione: il sogno di fratel Biagio era di realizzare un poliambulatorio sociale all’interno della Cittadella del povero in via dei Decollati.

Al Teatro Massimo arriva la Carmen a passo di danza firmata da Leo Mujić Giorgia Leonardi e Michele Morelli Diego Mulone e Giorgia Leonardi Giorgia Leonardi e Michele Morelli Giorgia Leonardi Michele Morelli e Giorgia Leonardi Michele Morelli, Giorgia Leonardi e Alessandro Cascioli

Sogno che adesso sembra essere più vicino grazie all’iniziativa fortemente voluta dal soprintendete della fondazione del Teatro Massimo: «Biagio Conte ha lasciato tante impronte - dice Betta - ha cambiato la città, ha cambiato la nostra anima e di tutte le persone che ha incontrato. Io credo che la sua presenza angelica e spirituale sia stata e continua ad essere un segnale importante di cambiamento, perché la sua direzione verso le persone che soffrono e verso gli ultimi è qualcosa di potente e immenso per tutti noi».

Allo spettacolo presenti anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il presidente della Regione Renato Schifani.

