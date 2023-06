A Palermo due generazioni di orafi in mostra: ecco le creazioni di artigiani e studenti

I maestri orafi di oggi accompagnano i maestri di domani. È stata allestita nell’ex chiesa di San Mattia ai Crociferi la mostra, organizzata da Confartigianato Imprese Palermo, dal nome “Maestri orafi oggi e domani” con le creazioni di Aemme Jewels, Fancs V di Simona Elia, Gb Orafi, Officina 73 di Marco Orestano ma anche dei ragazzi del liceo artistico statale Vincenzo Ragusa – Otama Kiyohara e dell’ente foramativo Endofap, che si sono cimentati grazie a dei percorsi formativi organizzati nelle aziende.

“Abbiamo portato in mostra i lavori di due scuole di Palermo - spiega Simona Elia, presidente della categoria orafi di Confartigianato Palermo -. I ragazzi si sono approcciati al mondo dell’oreficeria. Volevamo che per i ragazzi fosse un’opportunità nuova quella di entrare nelle aziende e vedere il mercato reale. I giovani, così facendo, affrontano in maniera diversa il percorso scolastico e si proiettano già al futuro”. Lo studente Christian Lazzara del liceo artistico spiega il lavoro svolto. “Abbiamo fatto un primo progetto partendo da una bozza. Gli orecchini sono stati realizzati con una lastra e modellandoli lentamente sono usciti fuori questi gioielli in ottone”. Francesco Speziale, docente del liceo artistico, sottolinea l’importanza della teoria e della pratica nei laboratori “dove realizzano le loro idee”. La presidente di Confartigianato Palermo, Maria Grazia Bonsignore precisa “che è importante tramandare, dare le nostre conoscenze affinché i ragazzi siano consapevoli dell’arte e della sensibilità che hanno. Questa mostra – continua Bonsignore - è la testimonianza concreta dell’importanza che rivestono le categorie all’interno della nostra associazione. Abbiamo squadre di dirigenti che lavorano nell’interesse dei nostri associati, per la loro crescita, la loro promozione e per garantire il futuro degli antichi mestieri che vanno trasmessi di generazione e generazione senza mai tramontare”. Soddisfatti dei lavori degli studenti anche Salvatore Iacono e Marco Orestano, rispettivamente direttore generale e docente di oreficeria di Endofap Sicilia. Presente alla mostra anche Franco Tusa collezionista di minerali.

Nel video Simona Elia, presidente categoria orafi Confartigianato Palermo - Christian Lazza, studente liceo artistico – Francesco Speziale, docente liceo artistico – Maria Grazia Bonsignore, presidente Confartigianato Palermo – Salvatore Iacono, direttore generale Endofap Sicilia - Marco Orestano, docente di oreficeria Endofap – Desirè Coppola, studente Endofap – Franco Tusa, collezionista di minerali

