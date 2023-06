Oltre 200 appuntamenti, 75 editori e iniziative per i non vedenti: torna a Palermo Una Marina di libri

Prenderà il via giovedì 8 luglio e si concluderà domenica 11 la 14esima edizione di Una Marina di libri, il festival dell’editoria indipendente che si svolgerà al Parco Villa Filippina di Palermo. A guidare la rassegna, per il terzo anno consecutivo, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. Filo conduttore di questa edizione, che ospita 75 editori, 7 palchi e oltre 200 appuntamenti, è il fascino dell’eresia, tema ripreso dal manifesto 2023 firmato da Max Serradifalco.

«Il tema scelto è una ribellione all’intelligenza artificiale degli algoritmi – spiega il direttore artistico Gaetano Savatteri -. L’intelligenza umana è capace di cambiare idea, avere un pensiero obliquo e fare a Palermo una manifestazione come Una marina di libri con il debole interessamento delle istituzioni pubbliche è un’eresia. L’obiettivo principale – continua Savatteri - è parlare di libri, di farli leggere e scandagliare il mondo dell’editoria indipendente, fatta di piccoli editori che con grandi sacrifici stampano libri e li vendono in giro per l’Italia. In un momento in cui la scrittura e la lettura sembrano tramontate, invece ancora resistono. Palermo in tutti i suoi limiti, economici e sociali, è una città che vuole leggere».

Tra gli editori che hanno fatto parte da sempre di Una Marina di Libri, Ottavio Navarra. «È un rito che si ripete – commenta -. I libri e gli editori si rincontreranno qui a Villa Filippina in una molteplicità di linguaggi, di narrazioni, di analisi. La voglia di ritrovarsi attorno ai libri, alla narrazione delle parole c’è tutta». A testimonianza che la cultura è e deve essere accessibile a tutti, a presentare le loro opere ci saranno anche scrittori e poeti non vedenti. «Quest’anno faremo una presentazione di tutte le nostre organizzazioni – spiega il presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, Tommaso Di Gesaro – e porteremo un messaggio inclusivo ai visitatori della manifestazione per far capire che ormai il Braille e gli strumenti tecnologici permettono ai non vedenti di avere tutte le opportunità per inserirsi nello studio e nel mondo del lavoro».

Sarà presente anche la Tactile Digital-Box, un progetto della Federazione nazionale delle istituzioni Pro ciechi e Fondazione Lia – Libri italiani accessibili per promuovere attività didattiche inclusive e un’unità mobile oftalmica che offrirà controlli oculistici gratuiti, a cura dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo per la prevenzione delle patologie oculari.

«Quest’anno saranno presenti ancora più linguaggi contemporanei: cinema, fotografia, musica, teatro, arti plastiche - aggiunge Maria Giambruno, ideatrice della manifestazione – per un pubblico variegato, dai bambini, ai giovani, dalle famiglie agli anziani». Giuseppe Verniero, presidente del centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni commenta: «Succedere al vertice di questa realtà significa prendere il posto dell’amico Nicola Bravo, scomparso prematuramente lo scorso dicembre, a cui dobbiamo tanto in termini di continuità e divulgazione del festival».

Nel video Gaetano Savatteri, direttore artistico Una Marina di libri - Ottavio Navarra, editore - Tommaso Di Gesaro, presidente Unione ciechi e ipovedenti Palermo.

