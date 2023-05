Palermo, un viaggio del degrado della Kalsa, ottant'anni dopo le bombe del 1943

È un viaggio nel degrado immutato da 80 anni. Lo hanno realizzato cinque associazioni civiche che hanno fotografato i ritardi nel recupero di pezzi fondamentali e pregiati del centro storico di Palermo. In particolare, della Kalsa. Lì – come recita la locandina dell'evento che si terrà lunedì 8 maggio alle 18 alla chiesa San Matteo dei Crociferi in via Torremuzza 18 B – il 9 maggio del 1943 un'incursione aerea colpì il centro storico, devastandolo. E il 9 maggio del 2023 non è difficile, ottant'anni dopo, vedere che in alcune zone la situazione strutturale è rimasta la stessa.

Il viaggio compiuto dalle 5 associazioni ha delle tappe che mostrano edifici un tempo di pregio, sedi di storiche attività o residenze. Ne è venuto fuori un docufilm che mostra le condizioni attuali di palazzo Cefalà, palazzo Bonagia, palazzo La Rosa. Tutte strutture in pericolo perfino di crollo che si trovano tra via Alloro e piazza Marina. Così come il vecchio Hotel Patria. Per mostrare tutto ciò le 5 associazioni hanno prodotto il video e hanno organizzato un confronto fra cittadini e amministratori comunali. Lunedì l'ingresso sarà libero, previsto un dibattito.

Nel video alcune delle immagini del docufilm

