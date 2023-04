La Rappresentante di Lista, che «Malafesta a Palermo»: in centinaia all'avvio della stagione di eventi

In centinaia ieri sera hanno danzato sotto il cielo di Averna Spazio Open a Palermo. Si chiama Malafesta l’evento con la direzione artistica de La Rappresentante di Lista all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. Per il secondo anno, a seguito di un progetto di rigenerazione urbana in partnership con il Comune, lo spazio ha dato il via a una stagione ricca di eventi. Ad aprire e chiudere la festa, sono stati i dj set di Inghilleri e Carmelo Drago e il live set di Ntntn.

Il cuore pulsante di Malafesta è stato però il «double drumming» di Daniel Plentz e Julie Ant, due musicisti di carattere internazionale che sul palco di Averna Spazio Open hanno condiviso la stessa batteria, aprendo il party alle danze. Con i visual di Pixel Shapes, azienda specializzata in video mapping, lo spettacolo musicale è stato accompagnato anche da un allestimento che ha sorpreso e conquistato tutti. Un set per i selfie da postare su Instagram (con insegna luminosa al neon targata Malafesta) è stato inoltre ideato e sviluppato dal Laboratorio sperimentale di Props Design e Design degli eventi per il sociale - Abapa con la direzione di Agnese Giglia e in collaborazione con Manuela Di Pisa.

La musicista siciliana Serena Ganci ha portato sul palco un coro di donne per un progetto partecipato dedicato all’universo femminile. «Abbiamo scritto questo coro con Serena - racconta Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista- per cantare il mood della festa. Volevamo che raccontasse la Sicilia e Palermo, un luogo di attraversamento, una città creola. Poi alla nostra voce si è unita quella di Carola (in arte la Niña) e con Napoli la canzone è diventata la voce del Sud». Special guest dell’evento anche Ditonellapiaga.

«Questo è un luogo aperto che prevede la possibilità di essere attraversato – aggiunge Dario Mangiaracina -. Abbiamo chiamato tante amiche e tanti amici artisti, musicisti, dj per quella che sarà una “malafesta”. Stiamo scrivendo canzoni nuove ma in questo momento vogliamo concentrarci sugli spazi dei Cantieri e ricordare all’amministrazione che ci sono ancora spazi da riqualificare per poter essere riaperti». Per Veronica Lucchesi «la musica è un collante che ci fa comprendere tutti anche se parliamo lingue diverse».

«Averna Spazio Open - afferma Giuseppe Provinzano, presidente della Comunità Cantieri Culturali Zisa - è un esempio lampante di come uno spazio pubblico possa essere oggetto di una riqualificazione di altissimo livello, una collaborazione tra ente pubblico operatori culturali e sponsorship di alto profilo che potrebbe essere modello per tanti altri spazi cittadini. In questo spazio non c’era niente, a parte l’erba alta tre metri e grazie al progetto di Averna, è stato riprogettato e riqualificato per trasformarsi in una piazza giardino con palco per eventi e concerti, con tavoli e sedute a disposizione per studiare e lavorare, che ospita un anfiteatro ma anche un bar all’aperto. Tutto frutto di una comunione di intenti tra un brand, un’associazione di operatori culturali e tanti artisti».

Nel video Dario Mangiaracina, Veronica Lucchesi e Giuseppe Provinzano.

