Palermo, il 21 e 22 aprile la giornata mondiale della terra: protagonisti gli studenti

Palermo aprirà quest'anno le porte dei cantieri culturali della Zisa il 21 e 22 aprile con due giornate ricche di eventi, incontri, dibattiti, concerti e workshop, tutto supportato dal Comune e dall’assessorato regionale Territorio e ambiente. È emerso nel corso della presentazione dell’undicesima edizione dell’Earth day, la giornata mondiale della terra, a Palazzo delle Aquile a Palermo.

La manifestazione coinvolge ben 192 paesi del mondo e ogni anno, il 22 aprile, cerca di porre l’accento sulla necessità della conservazione delle risorse naturali della terra grazie ad eventi educativi ed informativi per tutti i cittadini e le istituzioni.

«Quest’anno ci saranno parecchie novità rispetto al passato - spiega a margine della conferenza stampa di presentazione Patrizia Pozzo, co-direttore dell’Earth day Palermo festival - a cominciare dalla scuole, dove sarà protagonista Francesca Greco (ricercatrice della London water research group), la più grande esperta mondiale di conflitti idrici, quindi il tema dell’acqua sarà uno dei grandi discorsi che verranno affrontati».

Garantire la disponibilità di acqua è una delle grandi sfide del secolo. Le potenziali guerre per l’oro blu sono una minaccia più che attuale in numerosi bacini idrografici a causa dei lunghi periodi di siccità: «Sarà un’edizione transnazionale - prosegue Patrizia Pozzo - infatti sono in arrivo studenti e ambientalisti dalle università di Rotterdam, Atene, Barcellona e Amsterdam».

Presente alla conferenza stampa l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella, che lo ha definito «un evento importantissimo che la città ospita e promuove. Sostenibilità, cambiamenti climatici e l’ambiente sono i temi: queste giornate sensibilizzeranno le nuove generazioni e non soltanto sul tema di cosa lasceremo ai nostri figli».

L’assessore ha poi posto l’attenzione su come si sta muovendo l’amministrazione comunale sui temi ambientali, in riferimento al verde in città: «Siamo attivi per migliorare la qualità dell’ambiente in città, intendo dire le ville comunali e i giardini che tanto necessitano di cura. Palermo è ricca di verde e siamo sensibili alla sostenibilità, quindi alla mobilità e al tema dell’approvvigionamento energetico delle strutture comunali».

Nel video Patrizia Pozzo e Giampiero Cannella.

