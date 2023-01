Carolina Benvenga a Palermo, un successo "favoloso": tutto esaurito per il suo spettacolo

Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina Benvenga è arrivata per la prima volta nei prestigiosi palchi d’Italia, in tour con Un Natale favoloso… a Teatro, uno spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, scritto da Carolina Benvenga, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofri. Ieri la tappa a Palermo, con i bimbi in delirio per lei e il teatro Golden esaurito, oggi è la volta di Catania al Metropolitan.

“Se mi aspettavo tutto questo successo? In realtà no, cioè da una parte sì, dall’altra mi ha piacevolmente colpita - dice Carolina -. Ero sicura in un certo senso di essere entrata nel cuore delle persone ma sono stata felice di vedere che sono riuscita ad entrare nel cuore di più persone di quanto in realtà mi aspettassi.”.

