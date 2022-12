Il Capodanno 2023 di Palermo: in diretta con Tgs da piazza Politeama

Da piazza Politeama lo show per salutare l'arrivo del nuovo anno. Sul palco conducono Sergio Friscia e Ylenia Totino, nello studio allestito da Tgs c'è Salvo La Rosa con i suoi ospiti. Il clou della serata sarà il concerto di Francesco Gabbani. Con lui si alterneranno gli artisti siciliani. Alle 20.30, in collegamento dal Quirinale, il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La trasmissione in onda in contemporanea su Tgs, Rgs e in streaming su Gds.it

