Capodanno a Palermo, tutto pronto al Politeama: centinaia di persone da ore sotto il palco

Tutto pronto. Palco allestito, sound check fatto e tanta gente già nelle prime ore del pomeriggio a piazza Politeama sperando di incontrare Francesco Gabbani. Sarà lui il cantante di punta nella notte più lunga dell’anno a Palermo. Dopo due anni di pandemia, si torna a festeggiare il Capodanno di nuovo in piazza, tutti insieme con la conduzione di Sergio Friscia eYlenia Totino.

Sul palco i giovani Esdra, Bruna e Kid Gamma; e la Sicily Pop Orchestra diretta dal maestro Antonio Zarcone con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì.

Dalle 23 a far ballare tutti sarà Francesco Gabbani, con cui si brinderà al nuovo anno. Il concerto sarò visibile anche in diretta tv su Tgs e in streaming sulle piattaforme digitali del Giornale di Sicilia. L’evento è organizzato dalla costituente Ats, composta da GoMad Concerti Srls, Maurilio Cassata e Alessia Billitteri per Utopia Srls e Carmelo Galati per Associazione culturale Wilder - in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

