Il ricordo di Francesca Morvillo, in un libro gli stralci dei suoi procedimenti

Nel giorno in cui ricorre l’anniversario della sua nascita, domani, in quello che sarebbe stato il suo 77° compleanno, l’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo renderà omaggio al magistrato Francesca Morvillo con un libro che racconta la sua persona e il suo impegno.

Il volume dal titolo “Pagine di giustizia minorile scritte da Francesca Laura Morvillo” raccoglie gli stralci di alcuni procedimenti curati personalmente dall’unico magistrato donna italiano ucciso.

I documenti ricavati da un archivio diventano così un libro che racconta gli anni, dal 1971 al 1988, quando Morvillo svolgeva l’attività di sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni. Dopo il 1988 è stata in Corte d’Appello e poi membro della Commissione di esami per magistrati, fino alla sua morte, il 23 maggio 1992 quando insieme al marito, il magistrato Giovanni Falcone e tre uomini della scorta, fu uccisa da Cosa nostra nella strage di Capaci.

L'intervista a Claudia Caramanna, procuratrice per i minorenni di Palermo

