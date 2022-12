Fiera del disco a Palermo: ai Cantieri tutti pazzi per il vinile

Un viaggio nella musica, tra dischi, cd e vinili. All’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, è stata allestita la 15° Fiera del Disco. Tanti gli espositori provenienti da tutta Italia specializzati in diversi generi musicali. Tanti i visitatori, collezionisti e curiosi, alla ricerca delle copie più rare e delle tracce uniche e introvabili. Al progetto della Fiera del Disco si aggiunge l’evento “Il Circo dei Vinili”, un percorso che si svolge in numerose città italiane con culture e passioni musicali diverse e accontentando ogni gusto. Ai Cantieri culturali è presente una vasta scelta di offerte a basso prezzo e dischi imperdibili per le collezioni personali. La Fiera del Disco è una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, mix, e cd di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Due giornate all’insegna del divertimento e della buona musica. Durante le giornate della fiera del disco è possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Ernyaldisko che nasce nel 2005 a Genova, è un progetto culturale, curato Marco Masseri, ispirato dalla sua grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce e si fa promotore del progetto delle Fiere del Disco, che portano la buona musica, la storia della musica ed i migliori espositori ed esperti in giro per tutta Italia.

© Riproduzione riservata