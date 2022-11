Orchestra di artisti ucraini al Massimo di Palermo: «La musica parla di amore e pace»

«Il progetto è partito il 25 aprile quando hanno portato via tutta la gente dal teatro. In quel momento è partita l'iniziativa, quando la gente di Kharkiv è stata portata via dalla propria terra». Sono le parole del maestro Dmytro Morozov, insignito del titolo di «artista benemerito dell’Ucraina», che ieri ha guidato dal podio del teatro Massimo la sua orchestra, l’orchestra del Teatro dell’Opera «M. V. Lysenko».

Nonostante la complessità della situazione determinata dall’aggressione russa, ha continuato le sue attività programmando concerti nei rifugi antiaerei di Kharkiv e organizzando tournée in Europa con i principali artisti ucraini per affermare la condivisione di valori culturali comuni. «Ancora oggi continuano gli spettacoli - racconta il maestro - ci sono i ballerini e i musicisti che proseguono con la loro arte e fanno i concerti per tutta la città, in metropolitana e dove si trova lo spazio. Nonostante la situazione di guerra il teatro fa di tutto affinché la cultura rimanga viva. Continuano a lavorare e fanno del loro meglio».

Nel frattempo, l’orchestra va in giro per affermare il ruolo della musica e delle arti nella costruzione della pace, fronteggiando la cultura delle armi e della legge del più forte con la cultura dell’amore e dell’arte: «L’amore permette di diffondere la bellezza della musica in tutto il mondo. Se si parla di arte si parla di amore e questo ci aiuta a diffondere il ruolo della musica anche in un momento complesso come questo».

© Riproduzione riservata