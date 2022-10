“Exultate, jubilate!”, al via la settimana internazionale di Musica sacra di Monreale

Il Duomo di Monreale, che attraverso l’immagine catalizzante del Cristo Pantocratore e il magnifico apparato decorativo racconta da dieci secoli il trionfo della Cristianità, si prepara ad ospitare la sessantaquattresima edizione della Settimana Internazionale di Musica Sacra, rassegna tematica tra le più antiche d'Europa, diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di musica sacra. “Exultate, jubilate!” è il titolo dato alla rassegna di quest’anno, titolo tratto dal brano di apertura della Settimana Sacra, l’omonimo Mottetto per soprano e orchestra di Mozart.

La rassegna prenderà il via il 15 ottobre con il Requiem di Mozart. Protagonisti l’Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro del Teatro Massimo diretti da Matthew Halls, e continuerà fino al 23 ottobre. Nove i concerti in programma, ogni sera alle ore 21.00 al Duomo di Monreale, sempre ad ingresso libero con prenotazione su https://www.eventbrite.it/b/italy--monreale/music/religiousspiritual/

In programma i concerti dell’Accademia dell’Annunciata, del BachStringEnsemble, de I Solisti Filarmonici Italiani, degli Archi Sinfonici, dell’ensemble laBarocca, del Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Previsto il 21 ottobre il concerto “Sacrarmonia” con la splendida voce di Antonella Ruggiero e il Quintetto della FOSS.

L’evento di chiusura della rassegna è previsto domenica 23 ottobre con il grande concerto sinfonico Impressioni mistiche.

L’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Nicola Marasco sarà impegnata in un imponente programma che metterà in luce le grandi qualità della compagine palermitana, la quale si confronterà con le pagine di Vaughan-Williams (Fantasia on a theme by Thomas Tallis), Puccini (Crisantemi), Mendelssohn-Bartholdy (Ouverture aus “Paulus” op.36) e Respighi (Vetrate di chiesa).

Una rassegna di grande respiro quella congiuntamente organizzata dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e finanziata con fondi PO FESR 2014-2020 - Azione 6. 8. 3.

Ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma Eventbrite ogni sera a partire dalle ore 20.30. Inizio dei concerti alle ore 21.

Video di Benedetto Frontini

Interviste al sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono e al direttore artistico Orchestra sinfonica siciliana, Gianna Fratta

