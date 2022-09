Arte, cultura e tradizioni: torna a ottobre a Palermo iDesign, ecco il programma

Parte la decima edizione di iDesign, la più longeva design week del sud Italia, che si svolgerà a Palermo dal 14 al 23 ottobre, con un’anticipazione il 13. Clicca qui per il programma della manifestazione.

“Un’edizione che rappresenta un punto di svolta importante per iDesign e per la città di Palermo. La decima edizione – spiega Daniela Brignone, curatrice della manifestazione, nel video di Marcella Chirchio – avrà un respiro internazionale e guarda al futuro con l’ambizione di essere uno degli appuntamenti culturali di riferimento nel mondo dell’arte e del design italiano nel mondo. Un obiettivo, questo, al quale possiamo ambire grazie all’appoggio dei partner che ci hanno sempre accompagnato nel percorso di crescita e a quelli che, da quest’anno, hanno creduto in un progetto che di anno in anno diventa sempre più importante sia in termini numerici che, soprattutto, per qualità e importanza degli interventi".

E aggiunge: "iDesign vuol continuare a rappresentare quel percorso di ricerca che racconta come il design, nell’intreccio con la cultura, le tradizioni e le persone di Palermo e della Sicilia, possano diventare strumento di trasformazione della società e motore di sviluppo economico per tutti. Questa fu l’idea quando iDesign prese forma per la prima volta dieci anni fa e così vuole continuare ad essere; un’identità originale nata tra le meravigliose vie e palazzi di Palermo e che oggi, senza timori, si affaccia al mondo intero nella fortissima convinzione che la cultura, l’arte e il design siano la spinta per la crescita di ognuno di noi”.

Nel centro storico cittadino si susseguiranno le iniziative presso le botteghe, i musei, le sedi espositive che accoglieranno il pubblico per invitare a riflettere sui modi di vedere e di vivere che ricercano nuovi materiali e nuovi procedimenti che il design costantemente reinventa.

Dal passato iDesign attinge per il proprio evento inaugurale che si svolgerà il 13 ottobre alle 19 presso l’antica villa Tempu, in occasione del quale si darà il via ufficialmente alla manifestazione e si celebrerà al contempo la figura di un celebre car designer scomparso, Emanuele Nicosia, attraverso una mostra. Tra gli splendidi luoghi della rassegna, la Galleria regionale di Palazzo Abatellis, i musei Riso, Salinas e Antonio Pasqualino, Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba così come i Cantieri Culturali alla Zisa e l’Accademia di Belle Arti.

“La decima edizione di iDesign che abbiamo voluto sposare – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – ci consegna spunti di riflessione molto interessanti sul concetto dell’auto-generazione. Non più e solo l’arte con i suoi luoghi, i rituali, le iniziative, le tante declinazioni della bellezza e della creatività, ma il design come processo di rivisitazione di sé stessi e di evoluzione, esteriore e interiore. Non un'idea passeggera ma una visione del mondo e di sé, che coinvolge la nostra forza generatrice, richiedendo a ciascuno di noi (o meglio a chi se ne assume la responsabilità) di essere artefice di un processo di trasformazione radicale, esistenziale, divenendo artefice del proprio destino. Questa decima edizione è anche l’occasione per ribadire la possibilità, anche grazie al design, di un'autentica rinascita culturale di Palermo, dopo anni asfittici, in cui il dibattito è stato spesso relegato a vuoti e scontati stereotipi, espressioni - per citare una frase di una celebre canzone di Mogol-Battisti - di facili entusiasmi e ideologie alla moda".

In calendario tanti workshop, dalla rivitalizzazione e reinterpretazione del carretto siciliano così come delle oliere in alluminio, passando per la riflessione sui colori e gli sguardi che compongono una narrazione urbana nel quartiere Ballarò, fino ad una sperimentazione di antiche tecniche quali la xilografia e alla produzione artigianale di taccuini.

Tra le esposizioni, un itinerario tra vetrine e botteghe avvierà alla scoperta di una manualità artigianale di eccellenza, unita alla partecipazione a laboratori interattivi. Infine, spazio anche ai più piccoli con 4 laboratori che si concluderanno con una mostra degli oggetti realizzati.

