Torna la grande moda sulla scalinata del Massimo a Palermo. La Martina omaggia la Sicilia

Era la fine degli anni Novanta quando la scalinata del Teatro Massimo di Palermo divenne un luogo d’eccellenza destinato ad ospitare l’alta moda e le star internazionali. Dopo una lunga pausa, martedì 27 settembre, gli antichi gradini presidiati dai leoni scolpiti da Benedetto Civiletti e Mario Rutelli torneranno ad essere calpestati dai tacchi delle top model con il marchio internazionale La Martina. Lo show vedrà in scena anche la nuova collezione e le polo special edition “La Martina Loves Sicily” ispirate all’Isola che sono state svelate oggi in occasione della conferenza stampa alla Rinascente nel cuore di Palermo.

Oltre 200 posti di fronte la monumentale facciata del Teatro Massimo, attendono ospiti d’onore del panorama nazionale ed internazionale, giornalisti, influencer, celebrity, buyer, amici del brand, ma la vera protagonista sarà tutta la città. I palermitani prenderanno parte al défilé e potranno ammirare lo spettacolo da Piazza Verdi: una narrazione a cielo aperto per dar voce al patrimonio culturale e alla tradizione sicula.

«La Sicilia rappresenta uno dei mercati più rilevanti in Italia e, proprio per questo, – afferma Alessandro Santamaria, Vice President La Martina – vogliamo cogliere l’occasione delle nuove aperture per celebrare e rendere omaggio alla più grande isola del Mediterraneo e a tutti i suoi abitanti, clienti molto affezionati al brand argentino».

La Martina è stata fondata nel 1985 a Buenos Aires da Lando Simonetti, italiano cresciuto in argentina, e Gachi Ferrari. Con 100 monomarca e 600 multibrand, la filosofia del fair play ha conquistato i principali mercati internazionali, sviluppando partnership e collaborazioni con le più rinomate università dell’Ivy League (Harvard e Yale) e scuole del Regno Unito (Eton, Cambridge e Oxford) ed anche collezioni nel settore tecnico - con la produzione di selle, caschi e stivali da polo.

Il brand da settembre sarà presente con la collezione FW 22, con due corner presso Rinascente di Palermo e di Catania; all’interno dei fashion store di Palermo: The B in Via della Libertà e presso La Malfa14 nell’omonima via; a Catania con un corner al The B nel Department Store Centro Sicilia.

© Riproduzione riservata