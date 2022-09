Palermo, a Palermo Reale uno spazio permanente tra arte e dimensioni parallele

Un biglietto per il metaverso. A Palazzo Reale il futuro è già arrivato. Apre, dal 21 settembre, μετα Experience, uno spazio permanente tra arte e dimensioni parallele. Immersi nella dimensione dell'Infinity Room i visitatori potranno assistere alla smaterializzazione e materializzazione dei capolavori d'arte originali e scoprire come avviene la creazione dell'identità dell'opera provando il processo sulla propria pelle.

Con Quickscan, i fruitori dell'esperienza verranno quindi scansiti nel giro di sei secondi e potranno ricevere via mail il proprio avatar. Tutto grazie alle tecniche digitali ad opera di Forma Rei.

"Grazie al digitale la scansione avviene a 360 gradi - spiega Mauro Pace, artista digitale di Forma Rei - e da questo file si può realizzare un clone di sé stessi e in un futuro trasformarlo in una statua come i cloni realizzati per le sculture originali".

Trasformare il dato freddo in un'esperienza portando le persone in un viaggio che riscopre le tecniche di digitalizzazione delle opere d'arte, questo l'obiettivo dell'esperienza a Palazzo Reale fortemente voluto dalla Fondazione Federico II: "L'identità dell'opera come identità di una grande opera dell'umanità - commenta Patrizia Monterosso, direttrice della Fondazione Federico II, che con questa mostra si riconferma realtà visionaria della città - uno strumento di innovazione tecnologica al servizio dell'arte per valorizzare e custodire la memoria di grandi opere e incentivare le opere d'arte nel senso di un patrimonio individuale oltre che collettivo".

A Palazzo Reale Orleans un progetto finanziato da Invitalia e dal ministero dei beni culturali, con il coinvolgimento della start up Forma Rei Onlus. In mostra anche diverse opere, originali e non. Il Giovinetto di Mozia, in veste pop ed ecosostenibile, il Satiro Danzante di Mazara del Vallo, sospeso come a liberarsi in volo e il busto di Ottaviano Augusto, eccezionalmente prestato dal Museo Regionale di Centuripe grazie alla partnership con l'assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Nel video le interviste a: Mauro Pace, artista digitale formarei; Patrizia Monterosso, direttrice della Fondazione Federico II; Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e Giorgio Gori di formarei onlus

© Riproduzione riservata