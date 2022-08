Palermo, ai Cantieri della Zisa nasce Averna Spazio Open

Ecco il taglio del nastro per Averna Spazio Open. L'ex Spazio Incolto, abbandonato da anni, inaugurato a Palermo dopo un importante progetto di riqualificazione urbana portato avanti dal noto brand di amari in collaborazione con la comunità dei Cantieri Culturali alla Zisa. Si tratta di uno degli ultimi tasselli della imponente azione di rigenerazione urbana partita dall’acquisto dell’area delle ex fabbriche Ducrot. Una ricca programmazione culturale con l’obiettivo di rendere questo luogo una fucina creativa.

Già attiva la “call for ideas”, un modo per mettere al servizio dello spazio la creatività dei tanti talenti dell’Isola che hanno la possibilità così di proporre temi, iniziative e attività da realizzare all’interno del nuovo hub culturale dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Per partecipare basterà compilare il form sul sito www.avernaspaziopen.it indicando il titolo e la descrizione dell’idea, accompagnati dai propri dati personali. Una volta validate, le idee migliori saranno pubblicate sul sito e sottoposte a un meccanismo di votazione online; quelle che otterranno più voti (cuori) da parte degli utenti del web saranno tenute in considerazione da Averna e dall’Ets Cantieri Culturali alla Zisa e diventeranno fonte di ispirazione nella costruzione del palinsesto di Averna Spazio Open.

nel video le interviste a: Davide Leone, presidente ets Cantieri Culturali; Clarice Pinto, direttore marketing Campari group; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo

