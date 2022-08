Venditti e De Gregori a Palermo, le immagini dal Velodromo sold out per il concerto

Il Velodromo di Palermo riapre per i concerti e a tenerlo a battesimo Francesco De Gregori e Antonello Venditti insieme sul palco per un concerto che ha registrato il tutto esaurito.

Non ci poteva essere concerto più atteso per un spazio che di fatto ritorna a vivere. Il tour, prodotto da Friends & Partners e portato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda, continuerà al Teatro Antico di Taormina, sabato e domenica. Francesco De Gregori e Antonello Venditti daranno nuova veste ai loro successi, e hanno anche composto una band che pesca dalle due formazioni che li seguono, quindi Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (Hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (mandolino).

Il punto di partenza è il 45 giri che racchiude, riarrangiati, Generale per De Gregori e Ricordati di Me per Venditti; e Falegnami & filosofi, il racconto filmato delle prove prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi narra il «cantiere musicale» dei due artisti svelando anche carattere e personalità molto diversi, oltre a una lunga amicizia e complicità musicale.

nel video le interviste a: Giusy Badalamenti, Nuccia Albano, Rosario Seidita, Maria Martínez e Francesco Guddo

La probabile scaletta del concerto

Bomba o non Bomba

La leva calcistica della classe ’68

Modena

Bufalo Bill

La Storia

Peppino

Generale

Sotto il Segno dei Pesci

Che Fantastica Storia è la Vita

Dolce signora che bruci

Alice

Sangue su sangue

Santa Lucia

Canzone (Cover Dalla)

Sara

Ci vorrebbe un Amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Sempre e per sempre

Roma capoccia

Il vestito del Violinista

Ricordati di me

Buonanotte Fiorellino

Viva L’Italia

Grazie Roma

© Riproduzione riservata