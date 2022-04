Tornano i musei aperti anche in Sicilia, boom di visitatori

Una domenica all’insegna della cultura. Nella prima domenica post emergenza Covid, la Sicilia ripropone l’ingresso gratuito ai parchi archeologici, ai musei e ai luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana.

Un’iniziativa che ha riscosso un grande successo e che dopo due anni di pandemia è certamente un segnale di completa ripartenza, nel primo fine settimana dopo la chiusura dello stato di emergenza, decretato dal Governo nazionale lo scorso 31 marzo.

Non viene richiesto il green pass per entrare nei siti della cultura, gente in fila e che finalmente torna a respirare aria di normalità.

Sulle riaperture è intervenuto anche l'assessore regionale alla Cultura, Alberto Samonà: "Grande affluenza nei luoghi della cultura della Regione Siciliana per il ritorno della prima domenica gratuita al museo. Trascorrere una domenica al museo o in un parco archeologico è il miglior modo per scoprire la nostra Sicilia, i suoi luoghi della cultura, la sua storia plurimillenaria, e nutrire l'anima".

© Riproduzione riservata