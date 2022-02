Friscia e Lipari richiamati a Striscia la notizia: "Titolari anche se siamo entrati dalla panchina"

Tornato dalle poltrone di Striscia La Notizia, il duo palermitano Friscia-Lipari, saluta i lettori del Giornale di Sicilia tracciando un bilancio sull'esperienza appena trascorsa.

"Vi mando questo video perché sono finalmente fermo e non lavoro - scherza Roberto Lipari - è stato bellissimo tornare lì dietro avere questa responsabilità. È una bella famiglia quella di Striscia, siamo stati chiamati subito. Ci hanno dato la casacca da titolari anche se siamo entrati dalla panchina".

Un ritorno alla conduzione durato solo dieci giorni, dal 2 al 12 febbraio, periodo in cui il "titolare" Enzo Iacchetti era risultato positivo al Covid. "Non siamo abituati a lavorare così tanto, non chiamateci più - ironizza Lipari -. Va bene sostituire ma poi diventa sfruttamento della sostituzione".

"Questo ritorno a Striscia non c'era messo - afferma Sergio Friscia - è stato inaspettato ma piacevolissimo". E ci tiene a ringraziare il pubblico: "Grazie per averci seguito siete stati tantissimi, ci avete riempito di amore"

Qualcosa di simile era accaduto nella scorsa edizione, quando Valentino Picone fu sostituito proprio da Sergio Friscia in coppia con Salvo Ficarra. "Ragionandoci - scherza Lipari rivolgendosi al collega e amico Sergio nel corso della puntata del 2 febbraio - Picone risulta positivo e tu vieni a condurre, una velina risulta positiva e tu ti sei messo a ballare, c'è positivo Iacchetti e conduciamo noi. Da questa pandemia non so chi ci sta guadagnando di più: tu o i venditori di amuchina".

© Riproduzione riservata