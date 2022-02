Palermo, ritrovata la gemma che ornava la fibbia del mantello con cui fu sepolto Federico II

Ritrovata la gemma che ornava la fibbia del mantello con cui fu sepolto l'imperatore Federico II. Sarà esposta all'Istituto Italiano di Cultura di New York.

Il video di Emanuele Cammarata per StanzeItaliane (il museo virtuale dell'Istituto Italiano di Cultura di New York) racconta il percorso che dall'entrata della Cattedrale di Palermo conduce fino al sarcofago in porfido rosso dell'imperatore Federico II. Le immagini mettono in risalto sia il quarzo ritrovato che il disegno settecentesco dello storico Francesco Daniele che assistette all'apertura del sarcofago e descrisse minuziosamente sia i paramenti che i gioielli preziosi che l'imperatore indossava nella sepoltura. Nulla rimane: quando nel 1998 fu riaperto il sarcofago, in atmosfera protetta, era tutto scomparso.

Da Palermo volano a New York i gioielli dell'imperatore Federico II e delle 4 Costanza di casa reale Il quarzo di Federico II Il disegno del Daniele Il dettaglio del quarzo Il quarzo posto sul disegno settecentesco del Daniele Gli anelli del corredo funebre di Costanza d’Aragona

© Riproduzione riservata