"Presepi nel borgo", 23 opere in mostra al Circolo ufficiali di Palermo

Torna "I Presepi nel borgo 2021”. Al polo museale del circolo ufficiali di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, sono 23 i presepi artigianali in mostra. Diversi i maestri presepisti impegnati nella realizzazione delle creazioni. All'opera anche l'artista Angela Tripi, ma non solo. Tra le installazioni natalizie esposte, cinque quelle create dai giovani del centro diurno polifunzionale dell'U.S.S.M. e dal Centro di Accoglienza Padre Nostro.

La rassegna, giunta quest'anno alla sua quattordicesima edizione, è organizzata dall'associazione nazionale bersaglieri "G. Manzella" sezione di Casteldaccia, con l’Associazione Nazionale Fante, l’Associazione Culturale “Trabia Apre le Porte” e il patrocinio dell'assessorato regionale alla Pubblica istruzione.

Presenti, alla cerimonia di inaugurazione, monsignor Vincenzo Manzella, vescovo emerito di Cefalù; Maurizio Angelo Scardino, generale di divisione del comando militare esercito Sicilia; Roberto Lagalla, assessore regionale alla Pubblica istruzione; Adriana Ragusa, funzionario del Centro diurno polifunzionale U.S.S.M.; Antonino Amato, cultore di arte presepiale. A moderare l’evento, il giornalista Alessandro Matalone.

La mostra sarà visitabile, green pass alla mano, fino al 16 gennaio. Le porte del Polo museale rimarranno aperte tutti i martedì e giovedì mattina dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18. Negli altri giorni sarà invece necessario prenotare.

