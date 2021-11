Palermo, la Galleria delle Vittorie ospita i tesori di Amor Librorum

“I tesori di Amor Librorum” è il salone del libro antico che inaugura la nuova stagione culturale della Galleria delle Vittorie. In via Maqueda a Palermo, sabato 4 novembre, sette espositori mettono sui propri tavoli libri rarissimi, ma anche fotografie vintage, stampe antiche ed edizioni ormai fuori catalogo.

“Un’occasione per i lettori per sfogliare, conoscere e venire a contatto con opere altrimenti irreperibili”, la definisce il presidente dell’associazione Amor Librorum Damiano Calabrese. Il tutto si svolge nella Galleria delle Vittorie che a breve avrà tutto un altro volto. La manifestazione infatti è il primo passo per risvegliare lo spazio di cultura, che in futuro ospiterà le botteghe degli antichi mestieri siciliani.

Tra gli altri, come dice Filippo Genovese, gestore della galleria: calzolai, ceramisti, sarti. “L’obiettivo è quello di riportare allo splendore la galleria, darle nuova vita e farla conoscere a palermitani e turisti”.

