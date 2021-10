L’arte contemporanea, all'Ucciardone di Palermo installazione creata anche dai detenuti

Arte nata in carcere che rimane a dialogare con i detenuti e i loro spazi. Dalla mattinata di sabato 30 ottobre, la sala colloqui del carcere Ucciardone di Palermo, ospita in forma permanente l'installazione luminosa dalla scritta "Volare per una farfalla non è una scelta", realizzata in occasione del progetto “L'Arte della Libertà”.

L'opera è il frutto della collaborazione tra l'artista Loredana Longo e un gruppo di trenta persone tra detenuti, operatori socio sanitari, operatori museali e polizia penitenziaria.

“Si è creata un'armonia, immediatamente – spiega l'artista catanese Loredana Longo –, in questa grande stanza in cui stavamo tutti assieme. Come me, anche tutti i partecipanti erano molto felici di fare il lavoro. Io non avevo idea di chi fossero, tranne i nomi, non sapevo quale fosse il loro reato né l'ho mai voluto sapere. Per me erano delle persone con cui fare un lavoro da portare in un museo”.

Dopo l'esposizione all'interno della mostra corale “Quello che rimane”, negli spazi di Palazzo Branciforte, l'installazione torna nel luogo che l'ha partorita e ideata. “La scritta è su una grata – spiega l'artista - è uscita quasi casualmente da alcune parole sul tema della libertà”.

Il progetto "L'Arte della Libertà", curato da Elisa Fulco e Antonio Leone, è stato sviluppato tra il 2019 e il 2020, all’interno della Casa di Reclusione Calogero Bona - Ucciardone di Palermo -, con la supervisione scientifica dello psichiatra Sergio Paderi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP).

Obiettivo dell'iniziativa introdurre la pratica artistica e l’arte contemporanea in ambito carcerario. Lezioni di arte contemporanea, visite guidate nei musei cittadini, per generare nuove relazioni e creare un racconto inedito tra detenuti e mondo dell'arte, collegando gli abitanti della struttura penitenziaria con il mondo esterno.

© Riproduzione riservata