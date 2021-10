A Palermo inaugurato uno spazio verde allo Zen firmato da Renzo Piano

Si è conclusa a Palermo la realizzazione del progetto “Trenta alberi per lo ZEN2”. Si tratta di una piccola area finora rimasta incolta, spesso individuata come luogo di abbandono di rifiuti, che ha ripreso vita grazie all’intervento di un team di esperti. Hanno cooperato il Settore Decoro Urbano e Sport del Comune, l’Università degli Studi di Palermo e le aziende A.M.G. e Re.Se.T. E oggi lo spazio ad angolo tra via Sandro Pertini e via Fausto Coppi ha tutto un altro volto.

Sono stati piantati treni alberi lungo i bordi dell’area, posizionate delle sedute ed è stata realizzata anche zona giochi per bambini. Un’opera “fortemente richiesta dagli abitanti e dalle associazioni di quartiere - dice Angela Valenti, borsista del G124 Renzo Piano - e che si pone come rammendo e occasione di connessioni.

Il progetto infatti non è da intendersi solo come un recupero della periferia, ma come momento di creazione di connessioni e relazioni con le scuole, gli abitanti e le associazioni del quartiere”. “È un’altra conferma che le periferie hanno diritto ad avere spazi di svago e di allegria - commenta poi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - è un altro contributo alla vivibilità della nostra città”.

© Riproduzione riservata