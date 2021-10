Danza, yoga, arte, spettacolo e teatro: a Palermo nasce il laboratorio di creatività Xinergie

Un luogo dove lavorare in sinergia, incontrarsi e condividere sapere e interessi. Nel cuore della città, tra piazza Sant'Anna e lo storico palazzo Val Guarnera Gangi, location del celebre film di Visconti il Gattopardo, nasce Xinergie. Il centro, frutto della collaborazione delle associazioni L’espace e Quarto tempo, si propone d'essere uno spazio dinamico, un laboratorio di creatività.

Un luogo dalle tante forme, dove sale polivalenti vengono usate per la danza, poi per lo yoga e successivamente - grazie ad un gioco di incastri orari - per le lezioni di teatro. Ma può anche capitare che in quella sala venga organizzato un meeting o una conferenza o un incontro di scambi internazionali Erasmus. Tra sale di diverse ampiezze ed utilizzi si snoda Xinergie, una realtà che offre l’opportunità ai frequentatori di avvicinarsi all’universo dello spettacolo, della danza e dell’ arte contemporanea.

"Quello che abbiamo cercato di creare è benessere a 360 gradi, - racconta Alessandro Valenziano, fondatore di Xinergie - promuovere l'energia del bello che mette insieme benessere del corpo con le connessioni lavorative che stimolano nuove idee. Il mio è stato un lento e paziente lavoro per abbattere le barriere del preconcetto e della diffidenza, per andare verso l'idea dell'insieme di attività non come un concetto di confusione ma come punto di grande forza e di spinta verso la costruzione di una comunità".

Nel video le interviste ad Alessandro Valenziano, presidente dell'associazione Quarto tempo; Annachiara Trigili, presidente dell'associazione L'espace e Giovanni Zappulla, direttore artistico di L'espace e della compagnia Zappulla DMN (danza movimento naturale)

