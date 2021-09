"Le vie dei Tesori", presentata a Palermo la nuova edizione: "Una festa per la città"

Presentata allo Spasimo di Palermo la nuova edizione de Le vie dei Tesori. Presenti fra gli altri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e Laura Anello presidente della Fondazione Le vie dei Tesori.

"Dopo l'edizione eroica dello scorso anno per via della pandemia - spiega Laura Anello - spero che questa possa essere vissuta con maggiore serenità. La manifestazione torna, e non rappresenta soltanto un'apertura dei luoghi della cultura. Si tratta di una vera e propria festa della città, durante la quale si sparge conoscenza, curiosità, ma anche consapevolezza di quello che ogni palermitano possiede".

E ancora: "La kermesse coinvolge molti giovani ai quali - attraverso Le vie dei Tesori - vogliamo dire che non è necessario lasciare la propria terra, perchè qui c'è tanto da fare".

In questo video di Marco Gullà, le interviste a Leoluca Orlando e Laura Anello.

