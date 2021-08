Presentato "Palermo occultata", Vincenti: "Le meraviglie e i misteri della città attraverso i miei servizi"

Le meraviglie di Palermo, i suoi misteri e la sua arte nel libro Palermo occultata di Lucia Vincenti, presentato oggi alla libreria Mondadori. Il volume raccoglie gli articoli pubblicati nella sua rubrica per il Giornale di Sicilia. Presenti il direttore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano, e l’editore Bonanno.

"Ne ho già parlato tra le pagine del Giornale di Sicilia - racconta l'autrice - perché questo libro è la raccolta dei servizi che ho realizzato fino a qualche mese fa".

Nel libro un'attenzione particolare a Palazzo Steri. "Ho dato la mia decriptazione ai graffiti - spiega nel video Vincenti - e questo non si era ancora verificato, di conseguenza per me è motivo di orgoglio". Anche Palazzo Mirto e la Cappella Palatina tra i servizi preferiti dall'autrice e riportati nella raccolta.

"Una cosa importante - conclude Vincenti - è che questo libro non sarebbe neanche stato pensato se Marco Romano non avesse avuto fiducia e quindi spronato me a scrivere questi servizi un po' particolari, perché io scrivo di ermetismo, alchimia ed esoterismo".

