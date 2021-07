Sole Luna Doc Film Festival, 16esima edizione allo Steri di Palermo: programma e novità

Presentata allo Steri di Palermo la nuova edizione del Sole Luna Doc Film Festival. In programma documentari da tutto il mondo ma anche incontri, talk, giochi, mostre e performance teatrali. Il tutto a partire dal 5 e fino all'11 luglio.

Una 16esima edizione questa che prevede 40 proiezioni: 18 i film in concorso - 8 lungometraggi e 10 corti – di cui 12 anteprime.

I titoli saranno trasmessi in streaming su Open DDB, prima rete distributiva di produzioni indipendenti in Europa (www.openddb.it). «Ospitare quest’anno il Festival allo Steri ci consente di rafforzare, nella nostra sede più prestigiosa e simbolica per la storia di Palermo, le azioni per la salvaguardia dei diritti umani che abbiamo intrapreso con tante iniziative e per ribadire il nostro impegno di disseminazione educativa e culturale nella società e nel territorio», dice il rettore Fabrizio Micari.

Fra le novità anche la rassegna JCC DOC sul cinema Africano e del Mondo Arabo il collaborazione con le Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

E ancora eventi speciali: da Dark Matter Cinema Tarot, “gioco” collettivo ideato dagli artisti e film-maker Silvia Maglioni e Graeme Thomson attorno al cinema e il suo immaginario alle proiezioni realizzate in collaborazione con SIAC, la Società di Antropologia culturale.

«I film in concorso quest’anno - dicono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura – provengono da ogni angolo del mondo, con una grande varietà di approcci stilistici e narrativi».

Il festival sarà anche trampolino di lancio per giovani registi e registe, approdo di produzioni rimaste nei cassetti a causa della pandemia.

