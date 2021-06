Polizzi, Isnello e le Madonie: in un video le tappe delle giornate Fai di Primavera nel Palermitano

Tornano anche a Palermo le giornate Fai di Primavera. Si tratta del grande evento nazionale dedicato all'arte e alla cultura, in questo caso il primo dopo il lockdown.

La delegazione di Palermo ha dunque svelato le aperture in programma per sabato 5 e domenica 6 giugno. Fra le novità due intere giornate dedicate a Polizzi Generosa e Isnello, borghi nel cuore del parco delle Madonie.

“Questa edizione – afferma Sabrina Milone, capo delegazione Fai di Palermo - è un piccolo miracolo che ci rende orgogliosi. Abbiamo scelto il parco delle Madonie, polmone verde ricco di preziosi tesori naturalistici e di interesse storico-artistico. Con Polizzi poi c’è un legame speciale, la chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano è stata eletta dagli italiani a luogo del Cuore nell’ultimo censimento nazionale, un risultato importante reso possibile grazie al contributo di Domenico Dolce, sostenitore e testimonial del Fai".

Nel dettaglio dunque le aperture a cura della delegazione Fai Palermo:

1) alla scoperta di Polizzi Generosa: luogo del Cuore Fai. Prevista una passeggiata guidata tra le vie di Polizzi Generosa, antica città demaniale ricca di tesori storici e artistici. Partenza dalla chiesa di Santa Maria Gesù Lo Piano in piazza Santissima Trinità. Appuntamento sia il 5 che il 6 giugno.

2) escursione naturalistica a Polizzi Generosa. Sentiero naturalistico Abete delle Madonie (Abies Nebrodensis). Passeggiata guidata da Rosario Schicchi, professore dell’università di Palermo e direttore dell’Orto Botanico di Palermo. Appuntamento sia il 5 che il 6 giugno alle 8.30.

3) il sentiero geologico urbano di Isnello. In programma un percorso per valorizzare il patrimonio naturalistico di Isnello. I visitatori saranno accolti dai volontari dell’Aps See Isnello e accompagnati dagli alunni della scuola Palumbo. Durante il percorso si potranno ammirare i ruderi del castello medievale, con vista panoramica, e la chiesa di santa Maria Maggiore e di san Michele. Appuntamento sia il 5 che il 6 giugno. Primo turno alle 10, secondo turno alle 11.

4) i tesori artistici di Isnello. Visita alle chiese di san Michele Arcangelo e di santa Maria Maggiore. Appuntamento sia il 5 che il 6 giugno. Primo turno alle 10, secondo turno alle 11.

5) antico quartiere militare di san Giacomo degli Spagnoli a Palermo

