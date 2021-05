A Palermo prende il via il progetto "LibrOvunque": otto biblioteche per otto circoscrizioni

Prende il via oggi da Piazza Papireto, il progetto “LibrOvunque. Otto biblioteche per otto circoscrizioni”.

“Librovunque” è cofinanziato dal Centro per il libro e la lettura (CEPELL) e realizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con la rete degli aderenti al Patto per la Lettura.

Nella giornata di oggi, la Biblioteca mobile, allestita in piazza Papireto, nel territorio della prima Circoscrizione, ha offerto ai lettori testi sul tema della multiculturalità da consultare e richiedere in prestito, wi-fi e postazioni internet.

All’evento inaugurale hanno partecipato il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore alle Culture Mario Zito, il presidente della prima Circoscrizione Massimo Castiglia ed il dirigente del Sistema Bibliotecario cittadino, Eliana Calandra.

