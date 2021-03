La bellezza di Geraci Siculo ripreso dal drone: ecco perché può diventare Borgo dei Borghi

Le bellezze di Geraci Siculo, perla delle Madonie, che punta a trionfare al concorso nazionale «Il Borgo dei Borghi». Un’importante competizione che, negli anni scorsi, ha visto la vittoria di altri due splendidi borghi madoniti, Gangi e Petralia Soprana, e di altri due borghi siciliani, Sambuca di Sicilia e Montalbano Elicona.

Oggi è l'ultimo giorno per votare il paesino palermitano, l'unico a rappresentare la Sicilia a livello nazionale nella trasmissione «Alle Falde del Kilimangiaro» su RaiTre. Tanti gli appelli lanciati negli ultimi giorni per spingere i siciliani a esprimere la loro preferenza per Geraci Siculo, tra gli altri anche quello dell'attrice Maria Grazia Cucinotta.

