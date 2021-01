"Narrè", in anteprima il nuovo videoclip dei Vorianova

A qualche anno dal loro ultimo lavoro, i Vorianova presentano in anteprima il nuovo singolo Narrè, in uscita il 19 gennaio per Isola Tobia Label e che anticipa l’album dallo stesso titolo la cui pubblicazione è prevista per febbraio.

Il brano è accompagnato da un videoclip innovativo, disponibile su YouTube al link https://youtu.be/ufVwl6X9HP8 e realizzato dalla giovane artista palermitana Nadia Manco avvalendosi di illustrazioni e animazioni digitali. Filo conduttore è il concetto del tempo, raffigurato attraverso diversi elementi in movimento con protagonista la band di Isnello.

Spiega Biagio Di Gesaro, voce dei Vorianova: “Narrè è la canzone che dà anche il titolo al nuovo album della nostra band. Questa parola, che significa letteralmente ‘indietro’, ha per noi un senso più profondo che si collega al ritrovare il senso della vita nel momento in cui, indipendentemente dalla propria volontà, accade qualcosa che ci costringe a fermarci”.

Il videoclip del singolo Narrè dei Vorianova è interamente basato sulla tecnica delle animazioni digitali. Il risultato è un progetto originale e inedito rispetto ai precedenti della band, che ne è comunque virtuale protagonista.

A crearlo, l’artista palermitana Nadia Manco, che descrive così il suo lavoro: “Per realizzare il video mi sono lasciata ispirare dalla musica che, accompagnata dalle parole, ha evocato in me un’atmosfera quasi fiabesca in cui lo scorrere del tempo diventa protagonista insieme alle piccole cose che rendono unica la propria vita, dall’osservare le foglie che volano trasportate dal vento e le onde del mare su cui si muove una barca a vela, all’amore per i propri cari. La storia viene raccontata in una dimensione talvolta cartacea, la stessa carta su cui, quando ci lasciamo trasportare da momenti di particolare ispirazione, lasciamo memoria di come stiamo vivendo la nostra vita, attraverso foto ricordo o semplici lettere”.

