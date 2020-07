Il video dell'inaugurazione del "Genio" di Pellegrino all'Orto botanico di Palermo

Tgs trasmette la cerimonia di inaugurazione del "Genio" realizzato da Domenico Pellegrino e consegnato all'Orto Botanico di Palermo. L'opera è stata commissionata all'artista siciliano dalla Fondazione Tommaso Dragotto. Alla conduzione della trasmissione c'è il direttore artistico di Tgs Salvo La Rosa.

Palermo dunque riparte sotto gli auspici di un antico nume tutelare, il suo Genio, il quinto per la precisione, tra le raffigurazioni scultore presenti in città. All'inaugurazione ha partecipato anche il ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti, accolta all'Orto Botanico dal magnifico rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, e dal Direttore del sistema museale d'Ateneo Paolo Inglese.

La statua, sistemata all'interno della serra tropicale, si trova in perfetta corrispondenza con il famoso "Genio" realizzato da Marabitti nel 1778 e collocato nella vicina Villa Giulia, quasi a simboleggiare un dialogo tra tradizione e innovazione.

