Integrazione tra i giovani, a Palermo i podcast dei ragazzi di "U-topia"

Su Radio Comunitaria sono online i podcast prodotti dai ragazzi di “U-topia”, progetto promosso dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza in collaborazione con Unicef e Interos, e rivolto ad autoctoni e stranieri dai 15 ai 24 anni della V e VIII circoscrizione di Palermo.

L’obiettivo è stato quello “di creare degli spazi di interazione tra giovani stranieri e italiani, dare voce ai ragazzi e di creare un ponte tra i loro e le istituzioni”, dice Dora Deak, che fa parte del coordinamento U-topia. Iniziato nell’ottobre del 2019, il progetto ha previsto corsi di formazione sui temi dell’interculturalità, dell’ascolto attivo, della gestione del conflitto, ma anche attività socioricreative in collaborazione con altre associazioni palermitane.

In questi giorni il progetto si conclude proprio con la realizzazione dei podcast: ulteriore occasione, per i ragazzi, per confrontarsi su temi a loro cari, quali il rapporto con la città, la lotta contro gli stereotipi e l’importanza dell’inclusione. “Abbiamo avuto grande entusiasmo da parte dei ragazzi”, afferma Luisa Tuttolomondo, coordinatrice territoriale U-topia. Le testimonianze, infatti, sono tutte positive: “il progetto mi ha aiutato molto nel mio modo di relazionarmi con le persone”, dice Kalissa, “ho imparato a dare più importanza al parere degli altri”, dichiara poi Alessandro.

