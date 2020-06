Il teatro Biondo riparte, il video della prova generale di «Abbecedario della quarantena»

Il teatro riapre le porte. Il Biondo di Palermo propone la prova generale live di «Abbecedario della quarantena» di Emma Dante, il saggio di fine corso degli allievi della Scuola dello Stabile. Ecco la diretta condotta da Salvo La Rosa su Tgs e che va in onda anche su Viva L’Italia Channel (canali 875 e 879 di Sky), sulle pagine social del Giornale di Sicilia, oltre che su Salvolarosaofficial, e sulle pagine social del Teatro Biondo.

Lo spettacolo va in scena nell’atrio di Palazzo Belmonte Riso: stasera per pochi intimi, e domani per 50 spettatori, i primi che si prenoteranno alla mail promozionale@teatrobiondo.it.

Gli allievi - Giulia Bellanca, Costantino Buttitta, Martina Caracappa, Chiara Chiurazzi, Martina Consolo, Danilo De Luca, Adriano Di Carlo, Valentina Gheza, Cristian Greco, Federica Greco, Paola Gullo, Giuseppe Lino, Beatrice Raccanello, Francesco Raffaele, Valter Sarzi Sartori, Calogero Scalici, Maria Sgro, Gianluca Spaziani, Nancy Trabona – affiancano Serena Ganci e Claudio Zappalà in uno spettacolo strano, ironico, arrabbiato, nato dai loro pensieri, dai momenti difficili o grotteschi di un’emergenza che ha fermato le vite.

